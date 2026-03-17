Tevez apre le porte della sua casa a Evra il video-tour diventa virale | Sembra di essere a Disneyland
Carlos Tevez ha mostrato ai suoi follower il suo casa in Argentina attraverso un video-tour che è subito diventato virale. Nella clip, l'ex calciatore invita l’ex compagno Evra a visitare la sua residenza, paragonandola a Disneyland. La visita include la mini-Bombonera e il tunnel dei ricordi, creando un'immagine dettagliata del suo stile di vita.
Dalla mini-Bombonera al tunnel dei ricordi: Carlos Tevez apre le porte della sua lussuosa reggia in Argentina all'ex compagno Evra. Il video sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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