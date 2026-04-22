Casa Abis | Il pubblico non deve capire se è vero o finto ce lo hanno insegnato Sandra e Raimondo

Stella Falchi e Gabriele Abis sono i protagonisti di Casa Abis, un progetto che ha portato alla creazione di sketch virali e ha trasformato la loro vita di coppia. A Fanpage.it hanno spiegato come è nata l’idea e il metodo che usano, con un approccio che mira a far sì che il pubblico non possa distinguere tra realtà e finzione. La coppia ha condiviso dettagli sul percorso e sulle scelte fatte per realizzare i loro contenuti.

Stella Falchi e Gabriele Abis sono Casa Abis. A Fanpage.it hanno raccontato com'è nato il progetto, che ha trasformato la loro vita di coppia in sketch virali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: I Casa Abis dai social a teatro e cinema: “Il sogno è diventare i nuovi Sandra e Raimondo” Serie A, è tornato il centravanti. E chi non ce l'ha, se lo deve inventareil capocannoniere è fuori causa per infortunio e l’assalto degli altri pretendenti al trono del gol si associa con la lotta per i traguardi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Casa Abis : ancora in due > Cultura & Cinema in Langa e Roero - Piemonte Eventi; Casa Abis fa tappa al Teatro Ai Colli di Padova con Ancora in 2 il 15 maggio 2026; CASA ABIS Ancora in due; Ancora in 2, lo show sulla vita di coppia di tutti i giorni tra ironia e realtà. La vita di coppia. Ecco i Casa Abis: Ancora in dueEMPOLILa nuova stagione si è aperta con il tutto esaurito per Il babysitter, nato dall’omonimo podcast ideato e condotto da Paolo Ruffini. Prosegue con tanti spettacoli di richiamo (che ... lanazione.it Al Manzoni sbarcano quelli di Casa Abis che sono Ancora in dueTutto tranquillo a Casa Abis. Perché ci vuole pazienza, determinazione e, ci mancherebbe, amore. Così, volendo citare quel maestro in giacca bianca passato da Sanremo, «saremo io e te, per sempre, ... leggo.it @casa.abis torna a teatro con “Ancora in due” , una commedia brillante e sincera sulla vita di coppia: matrimonio, convivenza, crisi, compromessi e quella forza misteriosa che ci tiene insieme. Ritmo serrato, autoironia e aneddoti veri per uno spettacolo che facebook