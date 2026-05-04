Laurea in Farmacia o Biologia | puoi insegnare matematica e scienze? Ecco come entrare in A-28

Una laurea in Farmacia, Biologia o CTF può permettere di insegnare Matematica e Scienze, ma ci sono alcuni requisiti da soddisfare. Nel percorso di accesso alla classe di concorso A-28, è necessario accumulare un certo numero di crediti formativi universitari (CFU) specifici. Viene spiegato quali sono i requisiti, i CFU richiesti e le modalità per integrarli nel percorso di formazione.

Con una laurea in Farmacia, Biologia O CTF si può insegnare Matematica e Scienze? Ecco requisiti A-28, CFU richiesti e come integrarli. Possibile valutare gratis il proprio piano di studi e accedere con un percorso da 630€, anche rateizzabile. Hai una laurea in Farmacia o Biologia e stai pensando di insegnare matematica e scienze nella scuola secondaria di primo grado? La risposta è sì. Ma solo a una condizione: possedere tutti i CFU richiesti per la classe di concorso A-28 “Matematica e Scienze”. Sì. Con il Decreto Ministeriale del 20 novembre 2023, il Ministero ha confermato che lauree come: Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il titolo di studio non è sufficiente da solo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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