L'università di Roma Tor Vergata si posiziona al secondo posto in Italia nelle classifiche in ambiti come Neuroscienze, Matematica e Biologia molecolare. Recentemente, i risultati ottenuti nelle classifiche QS e Shanghai Global Ranking hanno confermato il buon andamento dell'ateneo. La notizia si aggiunge a numerosi riconoscimenti che attestano la qualità dell'offerta formativa e della ricerca svolta dall'istituto.

Roma, 30 apr. (Adnkronos Salute) - "L'università di Roma Tor Vergata, dopo i lusinghieri risultati nel QS rankings e Shanghai Global Ranking, continua a ricevere conferme della eccellenza nell'insegnamento nelle proprie aule. Di questi giorni è la notizia che secondo la classifica redatta ogni anno dalla piattaforma Research.com, siamo secondi a livello nazionale in Neuroscience e Mathematics e Molecular Biology". Così l'ateno in una nota. "Nella classifica 20252026 il team di Neuroscience risulta 76esimo al mondo, potendo contare di 24 scienziati, 6418 pubblicazioni e un D-Index totale pari a 1506 - si legge - Matematica (78esimo al mondo) è rappresentata da 11 scienziati, ha ricevuto questo riconoscimento grazie a un contributo di 2060 pubblicazioni e un D-Index totale di 410.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università, Tor Vergata seconda in Italia in Neuroscienze, Matematica e Biologia molecolare

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