biologia e cucina scienze esatte e io le sposo nella pasticceria

Katia Oldani è una biologa che ha deciso di unire le sue conoscenze scientifiche con la passione per la pasticceria. Dopo aver studiato il mondo delle cellule e delle scienze naturali, ha scelto di applicare queste competenze all’arte di creare dolci. Con questa combinazione, Oldani lavora nel settore dolciario, portando un approccio scientifico alla preparazione di prodotti da forno e dessert.

Si chiama Katia Oldani ed è una biologa che scelto di applicare lo studio della vita, il "micromondo" cellulare, all’ Arte Bianca. Il suo progetto “ Monna Italia: The Art of Italian Taste “ ha varcato i confini nazionali. Il suo è un percorso non tradizionale nel mondo della pasticceria. Come è nata la passione per la cucina? E quella per i dolci? "La mia passione non è nata davanti ai fornelli, ma osservando la vita. Più che la cucina in senso stretto, mi ha sempre affascinato la trasformazione della materia. La pasticceria è arrivata come la forma più alta di precisione: lì dove un grammo cambia il destino di una creazione, ho trovato il linguaggio ideale".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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