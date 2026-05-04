Laura Pirovano | Quando arrivavo quarta o quinta non smettevo di darmi una chance Servirà equilibrio con il gigante

Laura Pirovano, atleta di punta della nazionale italiana di sci alpino, ha recentemente dichiarato di aver sempre creduto nelle proprie possibilità, anche quando si trovava in posizioni di classifica tra il quarto e il quinto posto. La sciatrice ha aggiunto che sarà necessario raggiungere un equilibrio con un avversario di grandi dimensioni per migliorare le proprie prestazioni. La sua carriera è segnata da numerosi risultati e una costante determinazione nel cercare di migliorarsi.

Laura Pirovano è stata la principale protagonista della Nazionale italiana di sci alpino nell’ultima fase della stagione, dopo la conclusione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, collezionando le prime tre vittorie della carriera nel giro di due settimane e aggiudicandosi la prestigiosa Coppa del Mondo di discesa libera al termine di un lungo percorso di crescita che l’aveva vista stabilizzarsi con continuità a ridosso del podio per poi esplodere definitivamente nel mese di marzo con tre successi di seguito nella specialità più veloce e adrenalinica del Circo Bianco. Ai microfoni di OA Sport la 28enne trentina ha ripercorso i momenti clou della sua rincorsa al globo di cristallo, proiettandosi inoltre verso il futuro ed i prossimi obiettivi da inseguire.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Laura Pirovano: “Quando arrivavo quarta o quinta, non smettevo di darmi una chance. Servirà equilibrio con il gigante” Notizie correlate Laura Pirovano in una ristretta élite di fuoriclasse: quarta italiana a vincere la Coppa del Mondo di discesaLaura Pirovano diventa la quarta italiana a sollevare al cielo la Coppa del Mondo di discesa libera femminile: l’azzurra ha vinto le ultime tre gare... Laura Pirovano torna a qualificarsi in gigante dopo 5 anni! E non lo disputava dal 2024…Laura Pirovano si è qualificata alla seconda manche del gigante di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena nella... Aggiornamenti e contenuti dedicati Laura Pirovano: Quando arrivavo quarta o quinta, non smettevo di darmi una chance. Servirà equilibrio con il giganteLaura Pirovano è stata la principale protagonista della Nazionale italiana di sci alpino nell'ultima fase della stagione, dopo la conclusione dei Giochi ... oasport.it Laura Pirovano, chi è: la vittoria in Coppa del mondo 2026 | Fatico ancora a crederciLaura Pirovano, chi è la sciatrice azzurra che nel 2026 ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera? La carriera e i progetti futuri ... ilsussidiario.net