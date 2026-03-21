Laura Pirovano si distingue come la quarta italiana nella storia a conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera femminile. L’atleta ha ottenuto vittorie nelle ultime tre tappe della stagione e ha raggiunto la vetta della classifica generale dopo la penultima gara, confermando poi il suo risultato nella prova conclusiva.

Laura Pirovano diventa la quarta italiana a sollevare al cielo la Coppa del Mondo di discesa libera femminile: l’azzurra ha vinto le ultime tre gare stagionali e si è issata in testa alla classifica dopo la penultima prova, certificando il successo con il successo odierno. La Coppa del Mondo di discesa femminile resta in Italia: nel 2025 ad imporsi era stata l’azzurra Federica Brignone, ma va sottolineato come nelle ultime sei stagioni soltanto nel 2024 non sia stata un’italiana a trionfare, dato che Sofia Goggia ha svettato nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Per Goggia, in carriera, però, nel complesso i trionfi sono 4, dato che l’azzurra ha vinto la sua prima Coppa di discesa nel 2018. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano in una ristretta élite di fuoriclasse: quarta italiana a vincere la Coppa del Mondo di discesa

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