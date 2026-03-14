Laura Pirovano si è qualificata per la seconda manche del gigante di Are, gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La sciatrice torna a disputare questa specialità dopo cinque anni e non partecipava a una prova di gigante dal 2024. La competizione si svolge nella località svedese, attirando l’attenzione degli appassionati di sci.

Laura Pirovano si è qualificata alla seconda manche del gigante di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena nella rinomata località svedese. Dopo aver vinto le due discese libere disputate settimana scorsa in Val di Fassa, festeggiando così i primi successi in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, l’azzurra si è cimentata tra le porte larghe ed è riuscita a superare il taglio, meritandosi così il diritto di presentarsi al cancelletto di partenza per il secondo atto in programma alle ore 13.00. Scesa con il pettorale numero 31, facendo leva sul fatto che ha conquistato più di 500 punti in classifica generale, la 28enne trentina ha concluso al 28mo posto con il tempo di 1:15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Laura Pirovano torna a qualificarsi in gigante dopo 5 anni! E non lo disputava dal 2024…

Articoli correlati

Sci alpino, le convocate per Are. Pirovano ritorna in gigante dopo due anniDopo l’incredibile weekend vissuto in Val di Fassa dall’Italia femminile in Val di Fassa, il migliore dopo circa 23 anni in Coppa del Mondo, è ora...

LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: Pirovano si qualifica dopo 5 anni! Bene Goggia e Zenere, alle 13.00 la seconda mancheCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.

Contenuti e approfondimenti su Laura Pirovano

Temi più discussi: Coppa del Mondo, Laura Pirovano firma una doppietta da sogno: l’azzurra vince anche la seconda discesa in Val di Fassa; Laura PIROVANO - Atleta Olimpico/a Sci alpino | Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Sci Alpino: Coppa del Mondo femminile 2025/26 - Laura Pirovano concede il bis in Val di Fassa - Video; Laura Pirovano ancora prima per un centesimo di secondo: il video di lei, bambina, sugli sci.

Sci alpino, i promossi e bocciati del fine settimana: Pirovano doppietta stellare, Goggia opaca, Aicher che sprechi!I PROMOSSI LAURA PIROVANO: che weekend! Indimenticabile. Dopo numerose gare nelle quali aveva subito ogni tipo di beffa, la ventottenne trentina non solo ... oasport.it

Le azzurre per Are: torna Pirovano fra le porte larghe, dodici le convocate per gigante e slalomTerminata la lunga striscia di gare femminili dedicate alla velocità fra Soldeu e Val di Fassa, con l’Italia vincitrice nelle ultime quattro competizioni fra supergigante e discesa (su sei complessive ... fisi.org

Laura Pirovano al comando nella Coppa del Mondo di discesa. Non è arrivata l'ultima qualificati alle Finali DAI Mondiali juniores - facebook.com facebook

Laura Pirovano dopo oltre due anni gareggerà di nuovo in slalom gigante in Coppa del Mondo e lo farà magicamente ad Åre, in Svezia, dove il 12 marzo 2017 trionfò tra le porte larghe ai Mondiali junior Lasciandosi alle spalle, tra l'altro, fior di campionesse fut x.com