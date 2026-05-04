Durante un evento musicale, una cantante italiana ha annunciato un duetto con un noto cantautore del Paese. Ha spiegato di aver invitato l'artista, descritto come un protagonista importante nel panorama musicale italiano, e ha promesso un regalo musicale per la serata. La cantante ha introdotto l'artista come un amico e un artista con grande personalità, senza fornire dettagli aggiuntivi sulla collaborazione o sul brano.

“Questa notte vi faccio un regalo che arriva direttamente dall’Italia – ha esordito Laura Pausini. “Ho invitato un amico, un cantautore italiano meraviglioso, che sta facendo la storia nel nostro paese con la sua musica, la sua personalità e il suo carisma”. Un duetto accolto con entusiasmo dal pubblico, che ha assistito al debutto di Achille Lauro durante la sua prima esibizione in assoluto in lingua spagnola. Il brano, scritto dallo stesso Lauro con Ciceroni, Petrella, Dezi, Mungai, e adattato dalla stessa Laura in lingua spagnola, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Sinner e il sogno di Roma. Furlan: “E’ un dominatore, serve la rivalità con Alcaraz” © 2025 – Panorama s.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Laura Pausini e Achille Lauro: il duetto sulle note di “16 de marzo”

Laura Pausini ospite di Achille Lauro cantano al concerto insieme “16 Marzo”

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"Quello che Laura Pausini ha costruito all’estero è sopra ogni immaginazione. Forse non ci rendiamo davvero conto di cosa abbia fatto questa artista incredibile e di cosa significhino le sue canzoni per il mondo. Vederlo e viverlo non è solo un onore uni x.com

@laurapausini ha invitato @achilleidol a Città del Messico per una data del suo tour mondiale. I due hanno cantato la versione spagnola di "16 marzo" incantando il pubblico presente Segui @endofacentury.it #laurapausini #achillelauro #messico #16marz - facebook.com facebook