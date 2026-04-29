‘ 16 de Marzo ‘: fuori l’1 maggio l’adattamento spagnolo di Laura Pausini del brano ’16 Marzo’, il duetto con Achille Lauro uscito lo scorso febbraio e contenuto nell’album ‘ Io Canto 2 ‘. Il brano (scritto dallo stesso Lauro con Ciceroni, Petrella, Dezi, Mungai, e adattato dalla stessa Laura in lingua spagnola), sarà pubblicato, per Warner Records Warner Music Italy su tutte le piattaforme di streaming, dalla mezzanotte di venerdì 1 maggio. Laura Pausini: “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo”. “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo – racconta Laura Pausini – Tra i suoi brani ‘16 Marzo’ mi ha colpita particolarmente. Ho amato il nostro duetto da cui è nata anche una versione spagnola in cui Lauro si è lanciato con grandissima professionalità e cuore.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Laura Pausini, fuori l’1 maggio ’16 de Marzo’: la versione spagnola del brano in duetto con Achille Lauro

Laura Pausini - 16 MARZO con Achille Lauro

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