Il 1° maggio, Laura Pausini ha pubblicato il brano “16 De Marzo”, un duetto in spagnolo con Achille Lauro. La canzone è l’adattamento in spagnolo di “16 Marzo”, uscito a febbraio e inserito nell’album “IO CANTO 2”. La versione con Lauro segue la pubblicazione del brano originale, disponibile da alcuni mesi. La collaborazione tra i due artisti riguarda questa versione in lingua spagnola del brano.

MILANO – Laura Pausini pubblica l’1 maggio “16 De Marzo”, duetto con Achille Lauro sull’adattamento spagnolo del brano “16 Marzo”, uscito lo scorso febbraio e contenuto nell’album IO CANTO 2. “Lauro mi ha colpita dal suo primo Sanremo – racconta Laura Pausini – Tra i suoi brani ‘16 Marzo’ mi ha colpita particolarmente, ho amato il nostro duetto da cui è nata anche una versione spagnola in cui Lauro si è lanciato con grandissima professionalità e cuore. Spesso è più facile adagiarsi sul proprio successo, e non è da tutti azzardare e rimettersi in gioco fuori dall’Italia, e per questo lo ammiro ancora di più”. “Il nostro è un rapporto che nasce da una stima reciproca – continua Achille Lauro – Conoscerla a livello umano è stato stupendo, ci siamo trovati su tantissime cose.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Laura Pausini pubblica “16 De Marzo”, duetto in spagnolo con Achille Lauro

Laura Pausini - 16 MARZO con Achille Lauro

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