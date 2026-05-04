L'attrice di 53 anni e il musicista di 47 hanno comunicato la nascita del loro terzo figlio, un maschietto. Hanno espresso sentimenti di felicità ed emozione per questo nuovo arrivato. La coppia ha condiviso che si sentono molto benedetti dopo l'evento. La notizia è stata resa nota attraverso dichiarazioni pubbliche da parte loro.

F iocco azzurro in casa Diaz–Madden. L’attrice Cameron Diaz, 53 anni, e il musicista Benji Madden, 47 anni, hanno annunciato la nascita del loro terzo figlio, un maschietto. Una sorpresa per tutti. Il chitarrista dei Good Charlotte ha condiviso la notizia su Instagram con un carosello di immagini composto da illustrazioni e carte da gioco personalizzate. La prima raffigura una nave pirata accompagnata dal nome del neonato: Nautas Madden. I due, già genitori di Raddix Wildflower (6 anni) e Cardinal (2 anni), hanno sempre mantenuto grande riservatezza sulla vita privata dei figli. Perciò nessuna foto del neonato, solo disegni e messaggi di felicità, in pieno stile Diaz–Madden.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice e il chitarrista Benji Madden: «Io e Cameron siamo felici, emozionati e ci sentiamo davvero benedetti nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio»

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