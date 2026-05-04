Un avvocato ha definito l’atteggiamento nei confronti di Andrea Sempio come un tentativo di “mostrizzazione”. Nel frattempo, un’altra persona ha affermato che i messaggi condivisi in chat non sono collegati con la vicenda di Chiara Poggi. La discussione si svolge a Garlasco, dove si continua a seguire da vicino la posizione di Sempio e le reazioni legali e mediatiche.

Garlasco (Pavia), 4 maggio 2026 – Nei confronti di Andrea Sempio c'è "un tentativo di mostrizzazione". Lo afferma il suo legale Liborio Cataliotti che difende l'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi assieme ad Angela Taccia. "Noi difensori e componenti del pool di Andrea Sempio ci teniamo a denunciare, come ci si trovi di fronte evidentemente, a uno strumentale tentativo di mostrizzazione del nostro cliente nell'imminenza dell'interrogatorio che lo riguarda. È un dato del quale evidentemente terremo conto nello scegliere se farlo o non farlo rispondere – attaccano –. Questo tentativo di mostrizzarlo, appunto, di...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’atto d’accusa dell’avvocato di Andrea Sempio: “Lo stanno trasformando in un mostro”. Cataliotti: i suoi post nella chat non c’entrano con Chiara Poggi

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