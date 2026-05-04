Andrea Sempio mostrificato proprio ora la rabbia dell’avvocato e l’ossessione per una ragazza | Ecco il post | perché non era Chiara Poggi

L’avvocato di un uomo indagato per l’omicidio di una ragazza ha dichiarato che il suo assistito si sente «mostrificato, proprio ora» e ha parlato di una presunta ossessione dell’accusato nei confronti di una giovane donna. La procura ha convocato il 38enne per un interrogatorio che si terrà il 6 maggio a Pavia. Secondo i legali, ci sarebbe una campagna mediatica mirata a dipingere il sospettato come un «mostro».

Contro Andrea Sempio sarebbe in corso una sorta di manovra mediatica che punterebbe a renderlo un «mostro», secondo i legali del 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi e che il prossimo mercoledì 6 maggio è stato convocato per un interrogatorio in procura a Pavia. Sempio ora è indagato di omicidio volontario, aggravato da crudeltà e motivi abietti. Una nuova formulazione dell’accusa nei suoi confronti che si è accompagnata alla diffusione di alcuni vecchi messaggi pubblicati su un forum, in cui Sempio parlerebbe di un’ossessione amorosa vissuta tra i 18 e i 20 anni, ha innescato una polemica che la difesa attribuisce a una precisa strategia di delegittimazione.🔗 Leggi su Open.online

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