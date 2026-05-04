A settembre 2026, arriva da Sephora Italia una novità molto attesa. La data segna il momento in cui il brand Rhode sarà disponibile nei negozi e online. La notizia circolava da tempo, e ora è ufficiale: il lancio è previsto proprio per il prossimo mese. I clienti potranno acquistare i prodotti Rhode a partire da quella data, aggiungendo così una nuova proposta al catalogo di Sephora Italia.

Chi si stava già infilando le scarpe direzione negozio più vicino ha dovuto però frenare l’entusiasmo. Rhode infatti sarà disponibile nel nostro Paese a partire da settembre 2026, data nella quale il marchio si aprirà ufficialmente al mercato europeo, sbarcando anche in altri Paesi. Pazienza, ciò che conta è avere una data, e poter così iniziare a far partire il conto alla rovescia verso l’addio alle spedizioni da oltre oceano. Un successo annunciato Anche se mancano alcuni mesi si può già dire che l’arrivo del brand nel mercato beauty italiano sarà un evento. Rhode, infatti, è da tempo tra i marchi più venduti a livello globale, e Sephora lo ha definito il lancio di maggior successo mai avvenuti nei mercati di Stati Uniti, Canada e Regno Unito.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - L'attesa è (quasi) finita: Rhode arriva da Sephora Italia a settembre

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