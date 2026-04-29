Dopo quasi otto mesi di assenza, il campione olimpico di Tokyo nei 100 metri tornerà in gara. La sua prima competizione dopo 242 giorni si terrà a Savona il 20 maggio. Questa sarà la prima volta che corre dopo un lungo periodo di assenza, segnando il suo ritorno ufficiale in pista. L’atleta non gareggiava da molto tempo, e l’evento rappresenta un momento atteso dagli appassionati di atletica.

Marcell Jacobs, l'attesa sta per finire. Dopo 242 giorni di lontananza il velocista azzurro campione olimpico dei 100 e 4x100 a Tokyo tornerà sui blocchi di partenza. Quando? Il 20 maggio. Dove? Al Meeting internazionale Città di Savona dove correrà i 100 metri. L'ultima gara di Marcell era stata la staffetta 4x100 dei Mondiali di Tokyo nel settembre dello scorso anno. Per Jacobs, nel frattempo tornato ad allenarsi con Paolo Camossi dopo periodo non del tutto soddisfacente con Rana Reider negli Stati Uniti, la gara di Savona sarà un test importante in vista del Golden Gala di Roma in programma il 4 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, dove tra l’altro incrocerà lo statunitense Noah Lyles (campione olimpico nei 100 metri di Parigi 2024).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jacobs, l'attesa è (quasi) finita. Dopo 242 giorni ritorna sui blocchi: debutterà a Savona il 20 maggio

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