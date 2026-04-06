Justin Bieber e Rhode | arriva la linea skin care per Coachella

Lunedì 13 aprile, Justin Bieber e Rhode lanceranno una nuova linea di prodotti per la cura della pelle. La presentazione avverrà alle 9:00 del mattino in orario PST e alle 12:00 EST. La collezione nasce dalla collaborazione tra il cantante e il brand di skincare, e sarà disponibile online a partire da quella data. La proposta si rivolge a chi cerca soluzioni di bellezza pratiche e innovative.

Justin Bieber e Rhode lanceranno lunedì 13 aprile, a partire dalle 9:00 am PST e dalle 12:00 pm EST, una linea di prodotti per la cura della pelle creata in collaborazione. Il lancio avverrà in concomitanza con il festival di Coachella che si terrà nel fine settimana. L’offerta comprende tre articoli specifici: i cerotti idrocolloidali Spotwear al costo di 16 dollari, il trattamento per le labbra al Peptide nella variante Caramelized Banana da 20 dollari e la preparazione per gli occhi Peptide Eye Prep al gusto Banana Peel venduta a 25 dollari. Chi desidera l’intera gamma potrà invece optare per l’acquisto di un bundle completo. Strategie di mercato tra esclusività e disponibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Justin Bieber e Rhode: arriva la linea skin care per Coachella Il momento più virale dei Grammy 2026? Lo sguardo di Hailey Bieber per il marito Justin BieberA questo momento, si sono poi aggiunte le foto di backstage in cui la coppia non fa altro che scambiarsi occhiate complici e sorrisi, dimostrando che... Nuovo scontro tra Justin Bieber e i paparazzi a Los AngelesJustin Bieber ha avuto un altro faccia a faccia piuttosto acceso con i paparazzi, mentre si trovava a Los Angeles con la moglie Hailey. Hailey Bieber Reveals Justin Bieber-Designed Rhode Product Before CoachellaHailey and Justin Bieber revealed their latest collaboration. Here's how to buy Rhode's Justin Bieber-designed pimple stickers. newsweek.com Um, a Rhode x Justin Bieber collab is coming—here's your first lookRhode officially announced a collaboration with Justin Bieber (for the first time ever). Here's a sneak peek at the three limited-edition products. msn.com