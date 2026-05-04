L'Atletico Madrid cambia hotel a Londra per la superstizione di Simeone prima della semifinale

L'Atletico Madrid ha deciso di cambiare hotel a Londra prima della semifinale di Champions League, su richiesta dell'allenatore. La scelta nasce da una superstizione legata a un episodio passato, che ha portato la squadra a spostarsi in un'altra struttura prima dell'incontro. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sui precedenti che avrebbero influenzato la scelta.