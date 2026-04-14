Atletico Madrid Barcellona 1-2 sconfitta dolce per i ragazzi di Simeone! I Colchoneros volano in semifinale di Champions League

L'Atletico Madrid ha perso 1-2 contro il Barcellona nella partita giocata al Wanda Metropolitano, valida per i quarti di finale di Champions League. I blaugrana sono passati in vantaggio con un gol nel primo tempo, mentre nella ripresa l'Atletico ha pareggiato con un calcio di rigore. La squadra catalana ha poi trovato il gol decisivo negli ultimi minuti, portando a casa la vittoria e l'accesso alla semifinale.

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