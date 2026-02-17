Atletica due titoli regionali per l' Atletica Prato

L’Atletica Prato si è aggiudicata due titoli regionali durante i campionati toscani di prove multiple indoor, che si sono svolti a Firenze pochi giorni fa. La squadra ha conquistato le medaglie grazie alle ottime prestazioni di alcuni atleti, tra cui un giovane promessa che ha migliorato il suo record personale. Le gare si sono svolte nel palazzetto dello sport della città, attirando molti appassionati e allenatori locali.

Prato, 17 febbraio 2026 - Firenze, pochi giorni fa, ha ospitato le prove multiple indoor dei campionati toscani. Tra le società partecipanti c'era anche l'Atletica Prato, che grazie al rendimento evidenziato da due giovani tesserati ha visto il medagliere societario crescere di due unità, con altrettanti titoli regionali: si tratta di Pietro Giulio Pacini e di Elbenazar Ogemo, entrambi saliti sul gradino più alto del podio nelle rispettive specialità. Pacini si è laureato campione toscano “juniores” nell’eptathlon con 4.475 punti, migliorando il proprio primato personale Pollice alzato anche per Ogemo, laureatosi campion regionale nel pentathlon con 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atletica, due titoli regionali per l'Atletica Prato Atletica, super domenica su Atletica Italiana TV: Battocletti guida il CampaccioLa stagione di atletica si apre con il 69° Campaccio Cross Country, una delle principali competizioni italiane. Fango, pioggia e grande atletica: a Policiano assegnati i titoli toscani di crossA Policiano di Arezzo si sono svolti i Campionati Toscani Individuali di Cross, nonostante le condizioni meteorologiche avverse. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lanci Regionali: Titoli d’Inverno a Mariano; Assegnati a Merano i titoli regionali di cross; UISP ATLETICA SIENA BRILLA AGLI INDOOR: PODI E TITOLI REGIONALI; Atletica, a Soligo passerella per il Cross veneto. Atletica, due titoli regionali per l'Atletica PratoPietro Giulio Pacini ed Elbenazar Ogemo hanno conquistato il titolo di campioni toscani nelle rispettive specialità, nel corso delle prove multiple indoor dei campionati regionali Prato, 17 febbraio ... lanazione.it ATLETICA / Mondovì Acqua San Bernardo, due giorni di gare regionali tra Fossano e Bra: buone prove per i CadettiAssegnati i titoli piemontesi nei 60 metri, 60 ostacoli, salto triplo e lungo. Ferretti prima esclusa dalla finale per un soffio, Borra e Sigaudo a ridosso della top ten nel triplo ... targatocn.it Corsa Campestre TROFEO CITTÀ DI PRATO E NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ Si è disputata oggi presso l'impianto di Atletica M. Ferrari di Prato la corsa campestre tra scuole per il Trofeo Città di Prato e i nuovi giochi della gioventù. Il nostro facebook