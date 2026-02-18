Atletica Virtus in evidenza Pioggia di titoli e medaglie

L'Atletica Virtus ha conquistato numerosi titoli e medaglie durante il weekend, confermando la crescita del settore giovanile. I giovani atleti della società hanno gareggiato ad Ancona, dove gli Allievi hanno preso parte ai Campionati italiani Indoor, portando a casa risultati importanti. Tra le prove svolte, spiccano le prestazioni di alcuni talenti emergenti che si sono fatti notare per determinazione e velocità.

Ancora un weekend ricco di soddisfazioni per gli atleti della Virtus. I primi a scendere in pista sono stati gli Allievi che erano impegnati ad Ancona nella due giorni dei Campionati italiani Indoor di categoria. Da registrare il ventiquattresimo posto di Lorenzo Castrogiovanni nel salto in lungo con 6.11, il venticinquesimo di Ciro Colucci nella marcia 5000 metri con 27'11"82, il ventiseiesimo di Francesco Da Ponte a Quarto nei 60 metri con 7.21 e nei 60 ostacoli il ventottesimo di Federico Pellegrini con 8"45 e il quarantaduesimo di Federico Serafini che, alla sua prima partecipazione a un campionato italiano, con un'ottima prestazione è riuscita a migliorare il suo primato personale con 8"55.