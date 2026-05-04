L’asma si cura tutto l’anno non soltanto in primavera

L’asma richiede un’attenzione costante durante tutto l’anno, non soltanto in primavera quando i pollini sono più presenti. Questa condizione respiratoria, infatti, non dipende solo dai pollini, ma può essere influenzata da diversi fattori che si manifestano in ogni stagione. Per gestire al meglio la malattia, è fondamentale seguire le indicazioni mediche e mantenere un monitoraggio regolare, indipendentemente dal periodo dell’anno.

PNEUMOLOGIA. Non ci sono solamente i pollini ed è proprio per questo che necessita un’ attenzione continua. L’asma è una malattia cronica infiammatoria che colpisce circa il cinque per cento degli italiani, ma viene spesso sotto diagnosticata. Una condizione che meriterebbe al contrario attenzione continua, non solo quando la primavera porta i suoi pollini. Ne parliamo con il dottor Marco Mura, pneumologo con una lunga esperienza all’estero, da poco alla guida dell’Unità di Pneumologia di Humanitas a Bergamo. «L’asma è una malattia infiammatoria cronica dei bronchi, su base immunologica e non infettiva. I bronchi dell’asmatico presentano una condizione di iperreattività: rispondono in modo esagerato a stimoli del tutto normali per gli altri – pollini, polvere, sbalzi di temperatura, sforzo fisico, infezioni, persino emozioni intense.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - L’asma si cura tutto l’anno, non soltanto in primavera Notizie correlate Allergie e asma, primavera difficile: in Aoui 5mila pazienti in più ogni annoMaggio e giugno continuano a essere i mesi più critici per chi soffre di allergie stagionali. Leggi anche: Trasporto pubblico, la protesta: "Soltanto un autobus a Porciano. Nessuna soluzione dopo un anno" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: L’asma si cura tutto l’anno, non soltanto in primavera; Dall’asma si può guarire?; L’ASMA NON FERMA LO SPORT. IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE LE PNEUMOLOGIE FERRARESI COINVOLTE PER PROMUOVERE PREVENZIONE E DIAGNOSI PRECOCE; Asma bambini, in oltre 55 centri italiani spirometrie gratuite per la Giornata mondiale 2026. Gli esperti: Sintomi spesso sottovalutati, anche le App possono aiutare. L’asma si cura tutto l’anno, non soltanto in primaveraL’asma è una malattia cronica infiammatoria che colpisce circa il cinque per cento degli italiani, ma viene spesso sotto diagnosticata. Una condizione che meriterebbe al contrario attenzione continua, ... ecodibergamo.it Asma bambini, in oltre 55 centri italiani spirometrie gratuite per la Giornata mondiale 2026. Gli esperti: Sintomi spesso sottovalutati, anche le App possono aiutareTosse persistente e respiro sibilante dopo il gioco: segnali troppo spesso ignorati. La presidente La Grutta: Rischio di non riconoscere la malattia o di non seguirla nel tempo. A maggio esami senza ... orizzontescuola.it Asma nei ragazzi, open day gratuito a Urbino il 22 maggio - facebook.com facebook