Allergie e asma primavera difficile | in Aoui 5mila pazienti in più ogni anno

Ogni anno, durante i mesi di maggio e giugno, il numero di persone affette da allergie stagionali e asma aumenta sensibilmente, specialmente nella Pianura Padana. La forte presenza di polline di graminacee, betulla, parietaria e olivo contribuisce a peggiorare la situazione, creando difficoltà per chi già soffre di questi disturbi. La crescita di circa 5.000 pazienti all’anno evidenzia la diffusione di questi problemi durante la primavera.

Maggio e giugno continuano a essere i mesi più critici per chi soffre di allergie stagionali. Un problema che nella Pianura Padana trova terreno fertile a causa dell’abbondante impollinazione delle graminacee, cui si aggiungono betulla, parietaria e olivo. Ogni primavera, l'allergologia e l'Asma.🔗 Leggi su Veronasera.it

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