Trasporto pubblico la protesta | Soltanto un autobus a Porciano Nessuna soluzione dopo un anno

Angela, residente di Porciano, denuncia che da un anno il trasporto pubblico nella zona funziona solo con un autobus. La donna spiega che la mancanza di alternative crea disagi quotidiani e rende difficile raggiungere i servizi essenziali. La situazione resta invariata, nonostante le promesse di intervento fatte dalle autorità locali.
Anno nuovo, problemi vecchi. È quanto denuncia la signora Angela per quanto riguarda il trasporto pubblico nelle frazioni di Lamporecchio. Il suo caso era già stato sottoposto all’attenzione di Comune, Provincia e Autolinee Toscane lo scorso autunno, ma poco è cambiato e ora teme per la fine della scuola e l’inizio del lavoro per uno dei suoi figli. La signora infatti ha tre figli di cui uno con una disabilità che non gli impedisce di avere una vita normale, ma di prendere la patente e che dunque può muoversi solo con i bus. Quando la famiglia si è trasferita dal centro di Larciano nella frazione di Porciano a Lamporecchio si è informata preventivamente se ci fossero stati i bus per scendere in paese e andare a scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La Giunta Comunale ha deciso di estendere la Linea 10 di Autolinee Toscane, che da febbraio arriverà fino a Calambrone invece di fermarsi a Tirrenia, in piazza Belvedere.
Il traffico natalizio a Trento mette in crisi il trasporto pubblico, con autobus bloccati e autisti sotto pressione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
