Las mujeres facturan e non poco | oltre due milioni di spettatori al concerto di Shakira a Copacabana

Sabato sera, sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro, si è tenuto un concerto gratuito di una celebre artista. Secondo le stime ufficiali, l’evento ha richiamato circa due milioni di persone. La performance ha avuto luogo in una location all’aperto, con una grande affluenza di pubblico che ha seguito lo spettacolo fino a tarda sera. L’evento ha attirato un vasto pubblico, attirando anche l’attenzione dei media locali.

Sabato sera, Shakira ha tenuto un concerto gratuito sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro; secondo il sindaco della città, l’evento ha attirato due milioni di persone. Nel 2024 era stata Madonna a esibirsi davanti a un’enorme folla, raccolta nell’iconico lungomare brasiliano; lo scorso anno, invece, era toccato a Lady Gaga. Per la superstar colombiana, si trattava di una tappa del suo tour mondiale Las Mujeres Ya No Lloran, che prende il nome dal suo album del 2024. Shakira infiamma Copacabana ed esprime tutto il suo amore per il Brasile. Al concerto di Shakira a Copacabana hanno partecipato due milioni di persone Lo show è iniziato...🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - “Las mujeres facturan”, e non poco: oltre due milioni di spettatori al concerto di Shakira a Copacabana SHAKIRA vs ELODIE: C'è davvero paragone #elodie #shakira #concerto #confronto #cantante #fans Notizie correlate Show da record per Shakira a Copacabana: 2 milioni di spettatoriShakira ha tenuto un concerto davanti a una folla oceanica sabato sera sulla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro. Shakira a Copacabana: concerto epico per 2 milioni di fanLa spiaggia di Copacabana si prepara a ospitare una delle performance musicali più attese del prossimo periodo, con Shakira che salirà sul palco il 2...