Tuffo nell’arte Luci e suoni Performance e labirinti

La Milano Art Week sta per terminare, portando avanti un programma ricco di eventi dedicati all’arte contemporanea. Tra installazioni luminose, performance sonore e percorsi tra labirinti artistici, gli spazi cittadini si sono animati di attività diverse. Gli artisti hanno presentato le proprie opere in location pubbliche e private, coinvolgendo il pubblico in esperienze sensoriali e visive. La manifestazione ha visto una partecipazione numerosa di appassionati e professionisti del settore.

di Anna Mangiarotti Sta per concludersi la scoppiettante Milano Art Week. Nell’ambito del progetto ’Mototrombe!’, le sculture sonore su ruote, realizzate da Aronne Pleuteri saldando materiali di scarto dell’industria dell’automobile, e che hanno scandito un momento di questa settimana, resteranno parcheggiate fino al 26 aprile nella chiesa di Sant’Angelo. Forti sonorità e luci intermittenti, apparecchiature musicali e cavi posizionati lungo il percorso della mostra (facciano attenzione i visitatori) caratterizzano anche l’allucinatoria esperienza immersiva al PAC di via Palestro: ‘The only true anarchy is that of power’, fino al 7 giugno, dell’artista-musicista noise Marco Fusinato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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