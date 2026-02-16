Milano da Viasaterna una mostra celebra Elisabetta Catalano tra arte moda e cinema

Viasaterna apre una mostra dedicata a Elisabetta Catalano, perché la fotografa ha segnato profondamente l’immagine di moda e cinema degli ultimi decenni. La rassegna, visitabile dal 16 febbraio al 19 aprile 2026 in via Leopardi 32, mette in mostra oltre settanta scatti che ritraggono star del cinema e modelli famosi, catturando momenti intensi e spontanei. Tra le foto in esposizione, ci sono ritratti di personaggi come Sophia Loren e Alberto Sordi, realizzati con uno stile distintivo e naturale.

La galleria Viasaterna ospita dal 16 febbraio al 19 aprile 2026, negli spazi di via Leopardi 32, la mostra fotografica Elisabetta Catalano. Cinema, Moda e Performance, dedicata a una delle più importanti fotografe italiane attive dagli anni Sessanta. Nata a Roma nel 1944 e scomparsa nel 2015, Catalano è nota per la sua straordinaria produzione di ritratti di artisti, attori, stilisti e protagonisti della scena culturale internazionale. La mostra milanese mette però in evidenza anche la sua attività documentaristica, in particolare gli scatti che hanno reso immortali le performance di artisti come Jannis Kounellis, Joseph Beuys e Fabio Mauri, suo compagno di vita.