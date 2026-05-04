Venerdì scorso, un giocatore dell’Empoli ha segnato il suo tredicesimo gol stagionale, questa volta da palla inattiva contro l’Avellino. La squadra ha mostrato una particolare efficacia in questa fase di gioco, sfruttando corner e calci di punizione per trovare la rete. Questa caratteristica si aggiunge alle altre modalità offensive dell’Empoli, consolidando la sua capacità di capitalizzare le occasioni da situazioni stabilite.

Quello realizzato venerdì scorso da Lovato contro l’Avellino è stato il 13esimo centro stagionale dell’ Empoli, direttamente da palla inattiva o sugli sviluppi di un calcio di punizione o corner. In una annata in cui la squadra azzurra ha faticato a mettere in mostra un vero e proprio punto di forza, la capacità di sfruttare le situazioni da fermo è la vera arma in più del club del presidente Corsi. Più o meno una costante che ha attraversato le tre gestioni tecniche, anche se sotto quella di Caserta le percentuali si sono alzate nettamente. Se fino all’esonero di Dionisi, infatti, l’Empoli ne aveva segnate 9 sulle 36 reti complessive, ossia il 25 per cento, con l’avvento in panchina dell’allenatore calabrese gli azzurri ne hanno realizzate 4 su 9 reti totali, quasi la metà (per la precisione il 44,4 per cento).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’arma in più dell’Empoli? Le reti da palla inattiva

Notizie correlate

Milan, serve attenzione sui calci piazzati. Nessuno meglio dell’Inter da palla inattivaIn vista del derby di domani sera, ecco alcuni dati da calcio piazzato che preoccupano il Milan di Massimiliano Allegri.

Trentadue gol su palla inattiva: è Nicolas Jover il segreto dell'Arsenal. E prende un bonus a ogni reteVentuno gol già segnati in questa stagione in Premier dall’Arsenal su calci piazzati (rigori esclusi) e in assoluto 32 in tutte le competizioni.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Ballardini: L'Empoli è più forte del Bari. L'umiltà è la nostra arma in più. Grande legame degli Irpini con la propria terra; L'Empoli torna a sorridere; La Cgil per il Primo Maggio: Il tema del lavoro dignitoso deve essere centrale per tutti; Palermo col fattore Barbera. L’arma in più per la Serie A.

La partita del tifo (Avellino)Una partita importantissima, crocevia di un’intera stagione, con un Empoli che arranca nei bassifondi della classifica per non finire nell’inferno della Serie C ed un Avellino che lotta per rientrare ... pianetaempoli.it

Empoli, Caserta: Se pensi negativo le cose vanno male, dobbiamo vincere a ogni costoIl tecnico dell'Empoli Fabio Caserta ha parlato oggi in conferenza stampa dell'incontro di domani contro l'Avellino: Dobbiamo arrivare mentalmente pronti perchè sarà la partita dell'anno, quando pens ... msn.com

Empoli FC - facebook.com facebook