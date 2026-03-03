Trentadue gol su palla inattiva | è Nicolas Jover il segreto dell' Arsenal E prende un bonus a ogni rete

Nicolas Jover, membro dello staff di Arteta, è considerato il responsabile dei 32 gol segnati dall'Arsenal su palla inattiva in questa stagione. Il suo ruolo nel reparto tattico si concentra sulle situazioni di calcio da fermo, contribuendo a far crescere la percentuale di reti realizzate in questa fase di gioco. Ogni volta che la squadra segna con questa modalità, Jover riceve un bonus.

Ventuno gol già segnati in questa stagione in Premier dall'Arsenal su calci piazzati (rigori esclusi) e in assoluto 32 in tutte le competizioni. Il modo di utilizzare questo schema ormai terrorizza i portieri della Premier e di tutta Europa. Uno stile riconoscibile che diventa un fattore decisivo nella grande stagione dell'Arsenal che sembrava finalmente lanciata verso un successo in Premier che manca da troppo tempo: lavoro, strategia, ore e ore di allenamenti. Per vincere quel titolo nazionale che l'Arsenal insegue dal 2004 i Gunners le stanno provando tutte e oltre all'organico indiscutibilmente di grande qualità c'è il lavoro di Arteta e...

L’allenatore dei calci piazzati dell’Arsenal prende un bonus ogni volta che segnano cosìNicolas Jover è considerato una specie di guru della specialità che sta - secondo la stampa inglese - distruggendo la bellezza del calcio inglese Ci...

