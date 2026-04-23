Due consiglieri del centro di L’Aquila hanno sollevato accuse contro l’amministrazione locale, sostenendo che non siano stati fatti progressi nel riportare le scuole nel centro della città. La questione riguarda la gestione delle strutture scolastiche e le decisioni prese in passato, che secondo gli oppositori non avrebbero portato a risultati concreti. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla riqualificazione urbana e l’allocazione degli edifici scolastici.

? Cosa sapere I consiglieri Verini e Padovani accusano l'amministrazione di L'Aquila di non riportare le scuole nel centro.. Il centro storico rischia lo svuotamento in vista del ruolo di Capitale della Cultura 2026.. I consiglieri comunali Enrico Verini e Gianni Padovani hanno accusato l’amministrazione di L’Aquila di aver deliberatamente scelto di non riportare le scuole nel cuore del centro storico, descrivendo la gestione del post-sisma come un fallimento clamoroso. La questione, che vede coinvolti i due esponenti dell’opposizione, tocca il nervo scoperto della ricostruzione iniziata dopo il terremoto del 2009. Secondo Verini e Padovani, la difficoltà tecnica legata ai vincoli architettonici e alle norme di sicurezza non sarebbe una realtà oggettiva, ma una narrazione costruita per giustificare l’inerzia politica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scuole nel centro di L’Aquila: l’opposizione smaschera l’inerzia

Notizie correlate

Riforma giustizia: Iiriti smaschera l’opposizione ideologica di LucanoLa consigliera regionale Daniela Iiriti ha lanciato un duro attacco contro le dichiarazioni di Mimmo Lucano riguardo alla riforma della giustizia.

Tradate, parchi e scuole nel mirino: l’opposizione chiede contoLe aree gioco e la vivibilità dei parchi di Tradate sono al centro di un acceso confronto che vedrà i consiglieri della minoranza interrogare...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La scuola al centro del territorio, a Borello un’assemblea pubblica molto partecipata da cesenati e cittadini di Mercato Saraceno; A Siena il linguaggio dei giovani al centro di Parole in Cammino 2026; Inaugurato il nuovo Centro Cottura Comunale; Duemila pasti al giorno per 14 scuole, inaugurato il nuovo centro cottura comunale a Monza.

Scuola, a Roma nuovi laboratori di Bulgari: la scuola per i giovani orafiAl Torrino la posa della prima pietra nel centro di formazione professionale Ernesto Nathan. Parrucci (Città metropolitana): «Formerà lavoratori che sono ricercatissimi» ... roma.corriere.it

Scuole in centro per il rilancio. Pareri opposti dei cittadiniSi accende il dibattito sul centro storico di Carrara. L’obiettivo è restituire vitalità a un’area che da tempo fatica a essere il cuore pulsante della città. Diverse le proposte arrivate in questi ... lanazione.it

Forma 2026, alla Nuvola due giorni tra moda, scuole e nuovi talenti roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Vesuvio live. . COMUNITÀ S.A.N.E. Iniziativa di Form.It. Formazione Italiana APS, Fondazione Valter Longo e Ospedale Evangelico Betania per i giovanissimi della Campania: partire dalle scuole per inverire la rotta sull'obesità infantile. - facebook.com facebook