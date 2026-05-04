L' Aquila fa il colpaccio in Friuli Udine battuta 69-76 e playoff ancora nel mirino Gli highlights

L'Aquila riesce a ottenere una vittoria importante in Friuli, superando Udine con il punteggio di 76-69. La partita si è svolta in un clima di grande intensità, con i giocatori che hanno dato il massimo in campo. La vittoria permette alla squadra di mantenere vive le speranze di qualificarsi ai playoff. Contestualmente, la Dolomiti Energia Trentino ha conquistato due punti fondamentali nel suo cammino verso la qualificazione.

La Dolomiti Energia Trentino ritrova il sorriso e, soprattutto, due punti pesantissimi nella corsa playoff. I bianconeri espugnano il campo di APU Udine per 69-76 al termine di una gara intensa e a tratti complicata, ma gestita con lucidità nel momento chiave. Un successo che tiene viva la.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Highlights Udine - Milano 86-83: rimonta storica, l'Olimpia crolla ancora nel finale!Serata storica per Udine, che vince 86-83 con Milano grazie alle giocate da applausi di Christon (25 punti) e Alibegovic (16 punti). Cantù, chance mancata. Battuta d’arresto a Udine. La permanenza in A è ancora da conquistareLa Pallacanestro Cantù fallisce il primo match point salvezza sul campo della Old Wild West Udine. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Basket, Venezia-Milano il ‘big match’ della 28a giornata di Serie A. Impegni casalinghi per Virtus Bologna e Brescia; Basket, successi casalinghi per Virtus Bologna e Olimpia Milano in Serie A. Brescia ko a Tortona, Sassari retrocede in A2; Termoli-L’Aquila 1-1: diretta live e risultato finale | Serie D. Eurocup, Trento sfiora il colpaccio a Istanbul: ko 77-76 e Besiktas in semifinaleMastica amaro Trento che sfiora l'impresa ad Istanbul contro il Besiktas nei quarti di finale di Eurocup. L'Aquila perde in volata 77-76 al termine di una partita di enorme resilienza contro ... sport.sky.it La Sensazione di Movimento L’Aquila brilla ai Roma Dance Awards e domina nel Valzer Viennese Guidati dai maestri Antonio Dinisi e Roberta Iannarelli, gli atleti conquistano podi e classifiche, confermandosi tra i migliori del panorama nazionale. Prim - facebook.com facebook Pasillo de honor per la FC #Avezzano a Castelnuovo Vomano. Finisce 4-3 con doppiette di Miccichè e Dos Santos. Totale gol: 118. Domenica si chiude con il San Gregorio. Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giuliano x.com