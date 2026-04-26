La Pallacanestro Cantù ha perso l'occasione di ottenere una vittoria importante in trasferta contro Udine, con il punteggio di 95-83. La squadra di Walter De Raffaele ha subito una battuta d’arresto che complica la permanenza in Serie A, lasciando tutto in sospeso in attesa del risultato tra Treviso e Brescia, che potrebbe determinare il suo futuro nel campionato.

La Pallacanestro Cantù fallisce il primo match point salvezza sul campo della Old Wild West Udine. La squadra di Walter De Raffaele, battuta 95-83, dovrà ora attendere il risultato del match di oggi tra Treviso e Brescia per comprendere il suo destino. L’ Acqua S.Bernardo parte inseguendo, con Udine trascinata da Christon, Hickey e Spencer fino al 12-5. Moraschini tiene viva Cantù con le triple e un assist per De Nicolao, poi Fevriere e Okeke firmano il sorpasso sul 16-17. Il buzzer-beater di Christon chiude però il primo quarto sul 19-17. Nel secondo periodo Chiozza, Ballo e ancora Moraschini rispondono ai colpi di Dawkins e Da Ros, ma nel finale l’asse Hickey-Spencer, Bendzius dalla lunetta e una tripla in transizione di Dawkins mandano Udine all’intervallo avanti 44-38.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantù, chance mancata. Battuta d’arresto a Udine. La permanenza in A è ancora da conquistare

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