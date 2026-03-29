Highlights Udine - Milano 86-83 | rimonta storica l' Olimpia crolla ancora nel finale!

Udine ha battuto Milano 86-83 dopo una rimonta nel finale. Christon ha segnato 25 punti, mentre Alibegovic ne ha aggiunti 16. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra di casa, che ha recuperato punti negli ultimi minuti. La sfida si è giocata in un’atmosfera intensa, con momenti decisivi nel quarto periodo.

Serata storica per Udine, che vince 86-83 con Milano grazie alle giocate da applausi di Christon (25 punti) e Alibegovic (16 punti). Secondo ko nelle ultime tre uscite per l'Olimpia, al quale non bastano i 19 punti di Mannion. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Highlights Udine - Milano 86-83: rimonta storica, l'Olimpia crolla ancora nel finale! Articoli correlati VIDEO Cremona-Olimpia Milano 67-86: gli highlightsAl PalaRadi l'Olimpia domina la Vanoli: 67-86, Cremona per la prima volta in stagione rimane sotto quota 70 punti. Highlights Milano-Cantù 88-86: l'Olimpia fatica, brillano Ricci e ShieldsMilano soffre ma alla fine vince 88-86 il derby contro Cantù: per l'Olimpia è decisivo Pippo Ricci, mentre Green sbaglia la palla della vittoria per... Tutto quello che riguarda Highlights Udine Udine-Olimpia Milano 86-83: highlights Serie ADomenica amara per Milano che perde in volata 86-83 a Udine nella 24a giornata di Serie A, al termine di una settimana intensa col doppio turno di Eurolega e i match con Monaco, perso, e Virtus Bologn ... sport.sky.it Serie A, Milano si scioglie nel finale, Udine vince in rimonta 86-83Domenica amara per Milano che perde in volata 86-83 a Udine nella 24a giornata di Serie A, al termine di una settimana intensa col doppio turno di Eurolega e i match con Monaco, perso, e Virtus Bologn ... sport.sky.it