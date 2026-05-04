L' Ape dei Diritti il furgoncino-palcoscenico

Il progetto itinerante “Diritti Viandanti” ha raggiunto la sua fase finale dopo aver percorso il XIV Municipio di Roma a partire da novembre 2025. Durante il percorso, il furgoncino-palcoscenico, chiamato “L’Ape dei Diritti”, ha ospitato attività culturali sul territorio e spettacoli al Teatro La Casetta, tutti incentrati sui diritti umani. La iniziativa ha coinvolto diverse realtà locali e ha portato avanti un calendario di eventi dedicati ai temi dei diritti civili.

Il progetto itinerante “Diritti Viandanti” arriva alla fase conclusiva dopo aver attraversato il XIV Municipio di Roma da novembre 2025 con attività culturali sul territorio e al Teatro La Casetta dedicate ai diritti umani. In programma eventi gratuiti aperti alla cittadinanza.L’iniziativa ha.🔗 Leggi su Romatoday.it A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Incidente nel sottopasso: schianto tra un'auto e un furgoncino dei rifiuti APE Sociale: il rischio dei 5.000 euro che fa recuperare i soldi all’INPSBarbara Weisz mette in guardia chi ha richiesto l’APE Sociale 2026: un errore nel calcolo dei compensi per attività saltuarie potrebbe costringere... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Diritti Viandanti: eventi gratuiti con l’Ape dei Diritti a Roma; Affitti brevi, Ape-Confedilizia contro la proposta Avs: Rischia di violare la proprietà privata e danneggiare turismo ed economia; XIV Municipio, Diritti Viandanti un furgoncino-palcoscenico che porta la cultura dei diritti nei quartieri; La casella fantasma che cancella il bonus: l'errore dell’Inps rischia di far perdere il taglio del cuneo a milioni di lavoratori. La Legge di Bilancio 2026 conferma la proroga dell’APE sociale per un altro anno, senza modifiche sostanziali rispetto alla disciplina già conosciuta. Restano infatti invariati: Il requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi I requisiti contributivi previsti in bas - facebook.com facebook