Incidente nel sottopasso | schianto tra un' auto e un furgoncino dei rifiuti

Giovedì 19 febbraio, un incidente nel sottopasso di via Rota a Monza ha coinvolto un’auto e un furgoncino dei rifiuti, causando disagi al traffico. L’impatto si è verificato poco dopo le 15, quando i due veicoli si sono scontrati frontalmente, provocando danni significativi a entrambi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i soccorritori, che hanno gestito la situazione e avviato le operazioni di rimozione dei mezzi. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i lavori di riparazione.

Incidente stradale nel sottopasso di via Rota, a Monza. Poco dopo le 15 di giovedì 19 febbraio c'è stato uno schianto tra un'auto e un furgoncino per il trasporto dei rifiuti. Il mezzo si è ribaltato e i sacchi dell'immondizia sono finiti sulla carreggiata. Sono stati allertati subito i soccorsi. Sul posto i pompieri con l'autopompa serbatoio e il carro fiamma da Lissone. Oltre ai mezzi del 118 con ambulanze e automedica in codice rosso. I vigili del fuoco, per liberare il conducente del furgoncino rimasto incastrato nell'abitacolo, hanno dovuto utilizzare le cesoie, i divaricatori e pistoni idraulici.

