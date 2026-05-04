L' antidoto a WhatsApp è una lettera scritta a mano | al via la posta che unisce giovani e anziani

Nel tempo in cui i messaggi corrono veloci su WhatsApp, prende forma un progetto che riscopre il valore della parola scritta, con un’idea che ha quasi il sapore della rivoluzione. È ufficialmente partito un nuovo percorso che punta a mettere in dialogo generazioni diverse attraverso uno strumento.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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