Una famiglia residente in una zona boschiva si sta preparando a trasferirsi a Roma, accompagnata da una lettera scritta a mano. Sono Catherine e Nathan, che si muoveranno in vista di un’udienza prevista per il 21 aprile. In quella sede, verrà esaminato un procedimento legale relativo alla loro situazione. Il presidente del Senato ha annunciato la presenza di un incontro con i due prima dell’appuntamento giudiziario.

Il prossimo passaggio decisivo sarà l’udienza fissata per il 21 aprile, quando verrà discusso il ricorso presentato contro la decisione del Tribunale Catherine Birmingham e Nathan Trevallion sono partiti questa mattina per Roma dove li attende un incontro con il presidente del Senato Ignazio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Famiglia nel bosco, Catherine e Nathan partiti per Roma con una lettera scritta a mano: li attende il presidente del Senato La Russa

Articoli correlati

Leggi anche: Famiglia del bosco, Nathan e Catherine in Senato dal presidente La Russa?

La Russa invita i genitori della famiglia nel bosco in Senato: mercoledì l’incontro con Nathan e CatherineNathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, mercoledì prossimo saranno in Senato per incontrare il...

Tutto quello che riguarda Famiglia nel bosco Catherine e Nathan...

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, videochiamate con Catherine a rischio perché non tranquillizza i bambini: le accuse; Famiglia nel bosco, Catherine: Non voglio più litigare. Il ricongiungimento è più vicino; Il ricorso dei legali, 'Catherine dipinta come una strega'; Famiglia nel bosco, la comunità: Stop alle videochiamate tra i figli e Catherine. I bimbi si stanno adattando, ma lei non li tranquillizza.

Famiglia nel bosco, i genitori in Senato da La Russa. Catherine in lacrime: «Vogliamo tornare a essere una famiglia, leggi sempre rispettate»Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, sono andati a Palazzo Giustiniani per incontrare il presidente del Senato, Ignazio ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Catherine Birmingham in lacrime: Vogliamo tornare insieme, verso di noi attacchi inaccettabiliI genitori della 'famiglia nel bosco' sono arrivati al Senato con l'auto blu e hanno incontrato per circa un'ora Ignazio La Russa ... dire.it

Famiglia del bosco. Nathan e Catherine arrivano a Palazzo Giustiniani, sede di rappresentanza del Senato, con l’auto blu messa a disposizione da Ignazio La Russa. L’inviato del #Tg3, Jacopo Cecconi - facebook.com facebook

Cittadinanza spagnola agli eredi delle Brigate internazionali, tra loro la famiglia di Pierangelo Bertoli: “Un onore” x.com