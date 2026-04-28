Donne nel mirino dei rapinatori sul corso Umberto | due arresti in poche ore

Due uomini sono stati arrestati nel giro di poche ore sul corso Umberto I, dove si sono verificati diversi episodi di rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute nel pomeriggio dopo alcuni tentativi di furto ai danni di turisti, e hanno fermato un giovane di 23 anni, straniero e irregolare, accusato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare altri sospetti e fare chiarezza sugli episodi avvenuti.

Malviventi in azione sul corso Umberto I, presi di mira soprattutto i turisti. Nello scorso pomeriggio, la polizia ha tratto in arresto un 23enne cittadino straniero, irregolare sul Territorio Nazionale, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Due colpi in poche ore, stessa auto sospetta: anziane nel mirinoIl telefono squilla, dall’altra parte una voce calma ma urgente: si presenta come un maresciallo dei carabinieri. Due incidenti nel giro di poche ore, a Salerno: accertamenti in corsoMattinata di tensione a causa di diversi incidenti, quella appena trascorsa, a Salerno. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Contro il politically correct, università inglesi nel mirino; Cusaq, la femminile chiude al primo posto in Serie C: vittoria anche a Campobasso e playoff nel mirino; La Casa Bianca nel mirino: la lunga scia di attentati riusciti e falliti; Legge anti-Lgbt in Bielorussia, l’ombra di Putin sull’Europa. Borseggi al supermercato, derubate tre donne: «La ladra mi ha strappato via la borsa ed è scappata»SAN VENDEMIANO (TREVISO) - Raffica di borseggi nei supermercati del Coneglianese lo scorso fine settimana: a finire nel mirino dei ladri, tre donne, derubate di portafogli e telefono tra il ... ilgazzettino.it Alessandra nel mirino dei VIPSelvaggia Lucarelli ammira Alessandra per il suo coraggio, è sempre coerente, mentre Marco, forse a causa della Nomination, ha tirato fuori nervosismo e livore. A Raimondo consiglia di smettere di ... grandefratello.mediaset.it La Stampa. . "Gli uomini stanno prendendo il controllo dei corpi delle donne, siamo stanche. Se non riuscite ad ammettere che solo "sì" significa "sì", allora avete già scelto da che parte stare". Così l'europarlamentare Abir al-Sahlani in aula a Bruxelles. "Gli uo - facebook.com facebook #Campobasso Le donne avvelenate dalla ricina. Tra le ipotesi quella della somministrazione del veleno in due tempi. Entrano nell’indagine delle flebo somministrate alle vittime in casa da un amico. x.com