Donne nel mirino dei rapinatori sul corso Umberto | due arresti in poche ore

Da napolitoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini sono stati arrestati nel giro di poche ore sul corso Umberto I, dove si sono verificati diversi episodi di rapina. Le forze dell’ordine sono intervenute nel pomeriggio dopo alcuni tentativi di furto ai danni di turisti, e hanno fermato un giovane di 23 anni, straniero e irregolare, accusato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Le autorità stanno proseguendo le indagini per identificare altri sospetti e fare chiarezza sugli episodi avvenuti.

Malviventi in azione sul corso Umberto I, presi di mira soprattutto i turisti. Nello scorso pomeriggio, la polizia ha tratto in arresto un 23enne cittadino straniero, irregolare sul Territorio Nazionale, per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. In particolare, gli agenti del Commissariato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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