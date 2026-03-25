Martedì 24 marzo, nel centro di Brescia Due, si è verificato un episodio che ha portato all’intervento delle forze di soccorso. Secondo quanto riferito, un uomo avrebbe tentato un lancio con il paracadute dal Crystal Palace. Dopo l’allarme e la mobilitazione dei soccorsi, dei due individui coinvolti non ci sono attualmente notizie. La zona è stata evacuata e le autorità stanno conducendo le indagini.

Serata movimentata quella di martedì 24 marzo nel cuore di Brescia Due, dove un presunto lancio con il paracadute ha fatto scattare l’allarme e mobilitato i soccorsi. Intorno alle 22, diversi testimoni hanno riferito di aver visto due persone lanciarsi dall’alto del Crystal Palace Brescia, il grattacielo simbolo del volto e imprenditoriale e icona del quartiere cittadino. La segnalazione è arrivata rapidamente al numero unico per le emergenze (112) e in pochi minuti sul posto sono intervenuti i sanitari, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco per le verifiche del caso. L’episodio, segnalato da più presenti, ha fatto temere il peggio per i due presunti paracadutisti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Lancio con il paracadute dal Crystal Palace: scattano i soccorsi, ma dei due non c’è traccia

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