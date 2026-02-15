Oggi vengono mostrati i primi bozzetti dei carri mascherati della 140ª edizione del Carnevale di Gambettola, organizzato dal Carnevale della Romagna. La presentazione include anche il nuovo logo e il manifesto ufficiale, che danno il via ai preparativi per le sfilate. I disegni, realizzati da artisti locali, rappresentano temi tradizionali e innovativi per questa festa popolare.

Presentazione del logo, del manifesto e dei bozzetti dei carri mascherati della 140ª edizione del Carnevale di Gambettola promosso Carnevale della Romagna. Oggi, alle 15.30, al teatro comunale la presentazione insieme alle iniziative in programma in vista della manifestazione che si svolgerà nelle giornate del 6, 11 e 19 aprile 2026. Dopo i saluti istituzionali la premiazione e la presentazione ufficiale del logo della 140ª edizione del Carnevale della Romagna di Gambettola, realizzato dagli studenti del Liceo artistico e musicale A. Canova di Forlì, accompagnati dalla dirigente scolastica Raffaella Irene Contrafatto e dalla professoressa Carmen Imperio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I bozzetti dei carri saranno svelati oggi

