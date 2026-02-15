Incidente stradale a Lamezia Terme ferita una giovane al Bivio Bagni

Una giovane è rimasta ferita questa mattina a Lamezia Terme dopo un incidente avvenuto al Bivio Bagni, probabilmente a causa di una manovra errata di un’auto. La vettura si è cappottata su una strada molto trafficata, coinvolgendo anche un altro veicolo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per estrarre la ragazza dall’abitacolo e portarla in ospedale. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le responsabilità e ricostruire la dinamica dell’incidente.

Lamezia Terme, Giovane Ferita in un Incidente Stradale al Bivio Bagni: Intervento dei Vigili del Fuoco e Indagini in Corso. Una giovane donna è rimasta ferita ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto a Lamezia Terme, in Calabria, all'altezza del Bivio Bagni. Lo scontro tra un autofurgone e una Fiat Panda ha richiesto un delicato intervento dei vigili del fuoco per liberare la conducente della Panda, rimasta intrappolata tra le lamiere. Le sue condizioni sono al momento oggetto di valutazione medica e sono in corso accertamenti da parte della Polizia locale per chiarire la dinamica dell'incidente e stabilire le responsabilità.