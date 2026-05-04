Lamborghini e stand la polizia tra la gente

Sabato pomeriggio alla Fiera di San Ciriaco, la Polizia di Stato ha allestito uno stand aperto al pubblico, permettendo ai visitatori di avvicinarsi e conoscere da vicino le forze di sicurezza. Durante l’evento, agenti hanno interagito con i presenti, risposto a domande e mostrato attrezzature e mezzi in dotazione. Tra le auto esposte, anche un modello Lamborghini, visibile e accessibile ai visitatori. La presenza delle forze dell’ordine ha coinvolto diverse persone presenti alla fiera.

La prossimità della Polizia di Stato alla Fiera di San Ciriaco. È stato un sabato pomeriggio di incontro con la cittadinanza grazie al " Villaggio della legalità " allestito ai piedi del Monumento del Passetto, per l’iniziativa voluta dal questore di Ancona Cesare Capocasa e capace di richiamare famiglie e turisti. Molto partecipate le dimostrazioni delle unità cinofile, con i "colleghi a quattro zampe", e quelle del personale dell’Ufficio sanitario provinciale, per le manovre salvavita. La Polfer ha portato il progetto "Train. to be cool", rivolto agli studenti per rafforzare la cultura della sicurezza ferroviaria. La Polizia postale, invece, ha sensibilizzato sui rischi della navigazione online e sugli strumenti a disposizione per le segnalazioni, mentre la Polizia di frontiera ha descritto le attività tra porti e aeroporti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lamborghini e stand, la polizia tra la gente Lamborghini vs BMW Police Chase GONE WRONG Notizie correlate Leggi anche: Al via le Fiere di Mezzaquaresima. Battesimo con il sole e tanta gente tra stand e mostra del bestiame Fiera di San Ciriaco, la Polizia di Stato tra la gente con il 'Villaggio della legalità'ANCONA – Un sabato pomeriggio all’insegna della prossimità e dell’incontro tra la polizia di stato e i cittadini quello vissuto ieri in occasione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lamborghini, una vita avventurosa fra trattori, Miura e Countach; Torna il villaggio della Lamborghini Arena; Lamborghini Arena: l’universo del brand prende forma nell’Arena Village; Ancona, la Polizia al Passetto per San Ciriaco: Lamborghini, unità cinofile e dimostrazioni tra la folla. Lamborghini Countach LP500, il cuneo che contagiaAl Salone di Ginevra del 1971, il pubblico rimane stupito dall'avveniristico studio firmato Marcello Gandini. E per la casa di Sant'Agata Bolognese cambia tutto ... ruoteclassiche.quattroruote.it Ancona, la polizia al Passetto per San Ciriaco: Lamborghini, unità cinofile e dimostrazioni tra la follaANCONA – Una giornata tra sicurezza, prevenzione e contatto diretto con i cittadini. È l’atmosfera vissuta ieri in Piazza IV Novembre, ... msn.com Elettra Lamborghini soffre di bruxismo. - Ti racconto di che si tratta e come contrastarlo. Occhio che potresti soffrirne senza saperlo! Alcuni campanelli d’allarme che meritano attenzione: Denti anteriori tutti lunghi uguali Sorriso ingiallito/consumato - facebook.com facebook Nella terza puntata di #Belve Francesca Fagnani intervisterà Brigitte Nielsen, Elettra Lamborghini e Shiva. Martedì alle 21:30 su Rai 2 x.com