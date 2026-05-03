Fiera di San Ciriaco la Polizia di Stato tra la gente con il ' Villaggio della legalità'

Durante il pomeriggio di ieri, in occasione della Fiera di San Ciriaco, le forze di polizia hanno partecipato a un'iniziativa dedicata alla vicinanza con la comunità. È stato allestito il 'Villaggio della legalità', uno spazio in cui sono stati presentati mezzi e materiali delle forze dell’ordine. La presenza delle forze di polizia ha coinvolto cittadini di tutte le età, favorendo incontri e scambi diretti.

ANCONA – Un sabato pomeriggio all’insegna della prossimità e dell’incontro tra la polizia di stato e i cittadini quello vissuto ieri in occasione della tradizionale Fiera di San Ciriaco. L’iniziativa, fortemente voluta dal Questore della Provincia di Ancona, dottor Cesare Capocasa, si è svolta.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Frosinone celebra i 174 anni della Polizia di Stato con cerimonia e Villaggio della LegalitàLa Polizia di Stato di Frosinone celebra 174 anni di impegno al servizio del Paese con una cerimonia che si terrà il 10 aprile 2026 alle ore 10. Ancona, San Ciriaco, la fiera si fa grande: «Porto-Passetto con 456 stand»ANCONA - Un’estensione quasi raddoppiata rispetto all’edizione 2025, con il nuovo percorso che abbraccia la città “da mare a mare” in un carosello di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: FIERA DI SAN CIRIACO: ARTE E CULTURA; Fiera di San Ciriaco, i cantieri in centro lanciano l’edizione da mare a mare: ecco il nuovo percorso; Fiera di San Ciriaco 2026, ecco il programma completo. Percorso da mare a mare, street food e cultura; Fiera di San Ciriaco. Ancona, Fiera di San Ciriaco, il bilancio è già positivo ma i commercianti protestano sui costiFiera di San Ciriaco, oltre 450 espositori su quasi tre chilometri di bancarelle: la manifestazione «da mare a mare» ... centropagina.it Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicaliANCONA - Da mare a mare, ecco la Fiera di San Ciriaco 2026: più di 400 espositori tra artigiani, street food e show musicali. Con una passeggiata panoramica tra ... corriereadriatico.it Anche quest’anno Sampierdarena accoglie la tradizionale Fiera di San Salvatore - facebook.com facebook Dal 1 al 4 maggio torna la tradizionale Fiera di San Ciriaco che avrà un nuovo percorso, da via XXIX settembre, Piazza Kennedy, Corso Stamira, Piazza Cavour, e Viale della Vittoria. Navette, eventi, viabilità e dettagli a questo link comune.ancona.it/it/news/fier x.com