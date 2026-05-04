L’altra Andalusia | 7 pueblos per sette viaggi unici

L'articolo propone un viaggio tra sette piccoli paesi della provincia di Cadice, noti come «pueblos de la frontera». Questi luoghi si trovano lungo confini con caratteristiche che richiamano atmosfere d’altri tempi, tra paesaggi silenziosi e tradizioni antiche. La narrazione si concentra sulle peculiarità di ciascun paese, offrendo uno sguardo su un'Andalusia meno turistica, fatta di confini mobili e ambienti immutati nel tempo.

Oppure sagomarne un tassello, sineddoche emotiva-esplorativa che ne distilli l’identità. Le lande andaluse suggeriscono, forse impongono, di fare così. E quindi? Quale Andalusia? Quale al-Andalus? Quella delle linee mobili, degli idiomi ibridi. Puntiamo sulla provincia di Cadice, nel sur del sur che da Tarifa sfiora, come nella michelangiolesca Creazione di Adamo, Tangeri. Niente sheltering skies per un tè nel deserto, però (al limite un sorso di Jerez). Meglio una personalissima Iberia Betica di bordo in bordo, tra geografia e geometrie d’antan, in un portolano di località con «De La Frontera» nel nome. È una traccia, un pretestocalembour opportuno e attuale in quest’era di eterogenesi dei confini – per una scoperta liminare illuminante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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