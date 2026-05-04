L’alta pressione cede | ritornano le perturbazioni

L’alta pressione che ha caratterizzato gran parte dell’Europa nelle settimane scorse si indebolisce, lasciando spazio al ritorno delle perturbazioni provenienti dall’Atlantico. I meteorologi di 3BMeteo confermano che le correnti atlantiche stanno entrando nel Mediterraneo, portando con sé un cambiamento nelle condizioni atmosferiche e un aumento della variabilità climatica. Questa trasformazione segna la fine di un periodo di stabilità e l’inizio di una fase più dinamica.

La nuova settimana segna la fine di una fase bloccata che ha dominato gran parte dell’Europa. Secondo i meteorologi di 3BMeteo “L’alta pressione si indebolisce e lascia spazio al ritorno delle correnti atlantiche, che tornano così sul Mediterraneo riportando una maggiore dinamicità”.Il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: “L’alta pressione cede: ritornano le perturbazioni atlantiche” Leggi anche: 3bmeteo: “L’alta pressione cede: ritornano le perturbazioni atlantiche” Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Meteo: oggi (28 aprile) l'alta pressione cede al Nord! Caldo anomalo al Sud; Tendenza meteo: cede l’alta pressione e tornano le perturbazioni; Instabilità in crescita almeno fino al 1° maggio; Meteo, il ribaltone di maggio: dopo il sole, rischio alluvioni lampo e temporali: ecco dove in Toscana. L’alta pressione cede: previsto il ritorno delle perturbazioni atlanticheQueste le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com: Sull'Italia per i prossimi giorni col ritorno delle perturbazioni atlantiche e fasi di maltempo quanto meno al centro-nord, ai margini il sud sott ... ilpescara.it 3bmeteo: L’alta pressione cede: ritornano le perturbazioni atlanticheI meteorologi di 3bmeteo. Si apre una settimana molto dinamica per il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Centro-Nord più coinvolto dal maltempo, il Sud invece ai margini sotto lo Scirocco. La nuo ... firenzetoday.it SICILIA: ALTA PRESSIONE E SOLE! Giornata tipicamente primaverile sull’isola! Il dominio dell’Alta pressione atmosferica garantisce tempo stabile e piacevole TEMPO Mattino soleggiato ovunque Nel pomeriggio qualche nube nelle zone intern - facebook.com facebook Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. L'alta pressione garantisce tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi residue in dissolvimento. Temperature minime piuttosto basse, massime tra 16° e 23° x.com