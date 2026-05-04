L’alta pressione cede | ritornano le perturbazioni atlantiche

Nella prima parte della settimana, le condizioni meteorologiche in Europa sono cambiate, con l’alta pressione che si indebolisce e permette l’ingresso di perturbazioni atlantiche. Questo cambiamento porta piogge e temporali in diverse regioni, interrompendo il tempo stabile che aveva caratterizzato le giornate precedenti. La fine di questa fase di stabilità segna un nuovo scenario atmosferico per molte zone del continente.

Bergamo. La nuova settimana segna la fine di una fase bloccata che ha dominato gran parte dell’Europa. Secondo i meteorologi di 3Bmeteo: “L’alta pressione si indebolisce e lascia spazio al ritorno delle correnti atlantiche, che tornano così sul Mediterraneo riportando una maggiore dinamicità”. Il cambiamento si farà sentire già tra lunedì e martedì, quando una prima perturbazione attraverserà l’Italia. “Non sarà un episodio isolato; a breve distanza ci sarà un secondo passaggio nella giornata di mercoledì, a conferma di una circolazione cambiata. In questa fase saranno soprattutto le regioni del Centro-Nord e la Sardegna a fare i conti con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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AGGIORNAMENTO ORE 8.30 L'alta pressione che nel weekend ha determinato condizioni di tempo più stabile con temperature massime fino a 22-25°C tende a cedere sotto la spinta di una nuova circolazione depressionaria in avvicinamento dall'Atlantico - facebook.com facebook

Buongiorno #meteo, alta pressione in rinforzo. Giornata nel complesso soleggiata con un po' di variabilità diurna sui rilievi del Sud. Venti moderati al Sud. Rialzo termico. I dettagli sul weekend li trovate sull'App di #3BMeteo x.com