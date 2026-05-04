3bmeteo | L’alta pressione cede | ritornano le perturbazioni atlantiche

Secondo i meteorologi di 3bmeteo, l’alta pressione sta progressivamente lasciando spazio a nuove perturbazioni provenienti dall’Atlantico. La settimana in corso si preannuncia particolarmente movimentata, con l’arrivo di sistemi perturbativi che interesseranno varie zone del Paese. Questa evoluzione atmosferica segna una inversione rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da condizioni più stabili e soleggiate.

I meteorologi di 3bmeteo. Si apre una settimana molto dinamica per il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Centro-Nord più coinvolto dal maltempo, il Sud invece ai margini sotto lo Scirocco.La nuova settimana segna la fine di una fase bloccata che ha dominato gran parte dell’Europa. Secondo i.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Meteo. Dall'alta pressione alle correnti atlantiche, maggio cambia passo; Meteo Centro Italia. Ponte del 1° maggio con alta pressione e bel tempo, ma peggiora la prossima settimana; In arrivo piogge e calo delle temperature: Primo Maggio con schiarite, ma resta fresco e ventilato; Tempo soleggiato per il ponte del primo maggio dopo le piogge del 30 aprile.

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