L’alta pressione cede | previsto il ritorno delle perturbazioni atlantiche

L’alta pressione che aveva caratterizzato i giorni precedenti si indebolisce e lascia spazio a nuove perturbazioni provenienti dall’Atlantico. Secondo i meteorologi di 3bmeteo.com, da lunedì 4 maggio inizia una settimana in cui le condizioni cambieranno frequentemente, con piogge e venti che si faranno più presenti sul territorio. Le previsioni indicano un netto passaggio da condizioni stabili a un tempo più movimentato e variabile.

I meteorologi di 3bmeteo.com confermano che quella iniziata lunedì 4 maggio si apre una settimana molto dinamica per il ritorno delle perturbazioni atlantiche. Centro-nord più coinvolto dal maltempo, il sud invece ai margini sotto lo Scirocco. La nuova settimana segna la fine di una fase bloccata.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: “L’alta pressione cede: ritornano le perturbazioni atlantiche” Leggi anche: 3bmeteo: “L’alta pressione cede: ritornano le perturbazioni atlantiche” Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Meteo: oggi (28 aprile) l'alta pressione cede al Nord! Caldo anomalo al Sud; Tendenza meteo: cede l’alta pressione e tornano le perturbazioni; Instabilità in crescita almeno fino al 1° maggio; Meteo, il ribaltone di maggio: dopo il sole, rischio alluvioni lampo e temporali: ecco dove in Toscana. L’alta pressione cede: previsto il ritorno delle perturbazioni atlanticheQueste le previsioni dei meteorologi di 3bmeteo.com: Sull'Italia per i prossimi giorni col ritorno delle perturbazioni atlantiche e fasi di maltempo quanto meno al centro-nord, ai margini il sud sott ... ilpescara.it Meteo: cede l’alta pressione, al Nord si rivedono le perturbazioni atlanticheLa registrazione al sito de Il Cittadino è totalmente gratuita, ti permette di accedere a nuove funzionalità e consente a noi di fornire un’informazione sempre più puntuale e attenta al territorio. ilcittadino.it SICILIA: ALTA PRESSIONE E SOLE! Giornata tipicamente primaverile sull’isola! Il dominio dell’Alta pressione atmosferica garantisce tempo stabile e piacevole TEMPO Mattino soleggiato ovunque Nel pomeriggio qualche nube nelle zone intern - facebook.com facebook Il meteo della provincia autonoma di Bolzano. L'alta pressione garantisce tempo molto soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso per la presenza di nubi residue in dissolvimento. Temperature minime piuttosto basse, massime tra 16° e 23° x.com