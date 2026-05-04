Recentemente è stato istituito un nuovo corridoio aereo che collega la Russia all’Africa, passando a poche centinaia di chilometri dalle coste europee. L’Algeria viene utilizzata come retrovia per i voli cargo lungo questa rotta, che consente di collegare direttamente Mosca con il continente africano. La rotta si inserisce in un quadro di modifiche nelle rotte di trasporto aereo tra i paesi coinvolti.

C’è un nuovo corridoio aereo che collega la Russia all’Africa e passa a poche centinaia di chilometri dalle coste europee. Non è una rotta commerciale ordinaria né soltanto l’ennesimo tassello della cooperazione militare tra Mosca e Algeri. Secondo un’inchiesta open-source intelligence pubblicata da Defense News, negli ultimi tredici mesi almeno 167 voli cargo riconducibili a vettori russi vicini al Cremlino hanno fatto la spola tra aeroporti della Federazione e basi algerine, trasformando il Paese nordafricano in uno dei nodi più sensibili della logistica strategica russa. Il dato, di per sé, non sorprenderebbe se si considerasse soltanto la storica relazione militare tra i due Paesi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Algeria come retrovia di Mosca per i voli cargo

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