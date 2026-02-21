Voli sulla Russia Mosca chiede i nomi dei passeggeri | rischio dirottamenti e arresti per motivi politici

Mosca ha richiesto le liste dei passeggeri sui voli diretti in Russia, temendo possibili dirottamenti o arresti politici. La richiesta si inserisce in un contesto di tensione tra Russia e paesi occidentali, che si oppongono alla misura. Le autorità europee precisano che spetta agli Stati decidere se avvisare i propri cittadini sui rischi di sorvolo. La questione ha suscitato critiche e preoccupazioni tra le compagnie aeree europee. Molti voli sono già stati modificati o cancellati.

La richiesta della Russia di avere i nomi dei passeggeri sui collegamenti aerei tra Europa e Asia che sorvolano il suo territorio (senza fermarsi) desta più di qualche preoccupazione tra i funzionari occidentali. Il timore è che profili «sensibili», come diplomatici, scienziati e personalità pubbliche del Vecchio Continente — in viaggio anche per questioni personali — finiscano per diventare target facili di Mosca e vengano fermati dopo un dirottamento dell’aereo nella Federazione con un falso pretesto. È quanto spiegano al Corriere due fonti comunitarie a conoscenza delle discussioni tra i Paesi.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Russia, WhatsApp e Telegram a rischio: Mosca spinge per un’app nazionale e solleva dubbi sulla libertà di comunicazione.Mosca si muove per imporre un’app di Stato e ridurre l’uso di WhatsApp e Telegram.

Zelensky crede ancora nella vittoria sulla Russia e durante la sua visita a Cipro chiede all’occidente di “rafforzare le sanzioni contro Mosca”Durante la sua visita a Cipro, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la volontà di continuare a lottare per la vittoria sulla Russia.

